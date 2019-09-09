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РИА Новости
Культура

Софи Тернер призналась, что хочет сыграть Джеймса Бонда

14:31 09.09.2019
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© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБританская актриса Софи Тернер
Британская актриса Софи Тернер
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Софи Тернер рассказала Le Figaro о своих планах после съемок в "Игре престолов", упомянув, что мечтает сыграть агента 007 — женщину.
Актриса давала интервью французскому изданию, поскольку удостоилась премии "восходящей звезды Голливуда" на Фестивале американского кино в Довилле, где состоялась премьера фильма Heavy ("Тяжелый") с ее участием.
Тернер рассказала, что будет делать все возможное, чтобы ее не воспринимали только как Сансу Старк: "Мне нужно работать, пробовать разные вещи, оттачивать свое мастерство, иначе я всегда буду ассоциироваться с Сансой".
Она пояснила, что ей хотелось бы сыграть роль, которая потребовала бы от нее тщательного изучения характера персонажа, а также отметила: "Было бы здорово однажды сыграть Джеймса Бонда, не его девушку, а женщину-агента".
Тернер также поделилась своими планами помимо кино: "Я записалась в университет на курсы криминалистики, и это очень увлекательно. Эта тема меня интересует с подросткового возраста. Хорошо всегда иметь план Б, если мне надоест играть или я не смогу найти работу. Кроме того, это очень полезно, когда хочешь поглубже изучить психологию своего персонажа".
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