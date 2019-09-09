Софи Тернер призналась, что хочет сыграть Джеймса Бонда

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Софи Тернер . Софи Тернер рассказала Le Figaro о своих планах после съемок в "Игре престолов", упомянув, что мечтает сыграть агента 007 — женщину.

Актриса давала интервью французскому изданию, поскольку удостоилась премии "восходящей звезды Голливуда" на Фестивале американского кино в Довилле, где состоялась премьера фильма Heavy ("Тяжелый") с ее участием.

Тернер рассказала, что будет делать все возможное, чтобы ее не воспринимали только как Сансу Старк: "Мне нужно работать, пробовать разные вещи, оттачивать свое мастерство, иначе я всегда буду ассоциироваться с Сансой".

Она пояснила, что ей хотелось бы сыграть роль, которая потребовала бы от нее тщательного изучения характера персонажа, а также отметила: "Было бы здорово однажды сыграть Джеймса Бонда, не его девушку, а женщину-агента".