В Москве ряд улиц перекроют 14 сентября из-за благотворительного велозаезда

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ряд улиц перекроют в центре Москвы 14 сентября в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли", сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Отмечается, что 14 сентября с 10.00 до 13.00 движение транспорта будет полностью перекрыто на улице Каретный ряд и на Петровке.

Кроме того, движение будет полностью перекрыто на ряде бульваров: на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском.

Также движения не будет на развороте на Тургеневской площади.