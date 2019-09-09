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РИА Новости

В Москве ряд улиц перекроют 14 сентября из-за благотворительного велозаезда

12:49 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВелосипедист
Велосипедист
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Велосипедист. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ряд улиц перекроют в центре Москвы 14 сентября в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли", сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Отмечается, что 14 сентября с 10.00 до 13.00 движение транспорта будет полностью перекрыто на улице Каретный ряд и на Петровке.
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Кроме того, движение будет полностью перекрыто на ряде бульваров: на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском.
Также движения не будет на развороте на Тургеневской площади.
Ежегодный благотворительный велозаезд "ТеатРалли" пройдет в столице 14 сентября.
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