В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) враг два раза нарушил режим прекращения огня, ведя обстрел районов Петровского из вооружения БМП и Коминтерново - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru