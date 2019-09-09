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РИА Новости

В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

12:32 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) враг два раза нарушил режим прекращения огня, ведя обстрел районов Петровского из вооружения БМП и Коминтерново - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
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