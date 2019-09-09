В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.