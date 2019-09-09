Россия и КНР примут дорожную карту по достижению товарооборота в $200 млрд

ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Россия и Китай во время предстоящего визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна примут дорожную карту, в которой будут конкретные меры для достижения двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов в год, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

Ранее МИД КНР сообщил, что Ли Кэцян 16-18 сентября совершит официальный визит в Россию и примет участие в 24-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Кроме того, у китайского премьера намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы ставим себе цель повысить двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов в год. Мы подпишем дорожную карту, в которой будут конкретные меры по достижению этой цели", - сообщил на спецбрифинге Лю Юйчэн.

Он добавил, что стороны также подпишут соглашение в сфере цифровой экономики.