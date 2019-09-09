Россия и КНР примут дорожную карту по достижению товарооборота в $200 млрд

ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Россия и Китай во время предстоящего визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна примут дорожную карту, в которой будут конкретные меры для достижения двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов в год, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
Ранее МИД КНР сообщил, что Ли Кэцян 16-18 сентября совершит официальный визит в Россию и примет участие в 24-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Кроме того, у китайского премьера намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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"Мы ставим себе цель повысить двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов в год. Мы подпишем дорожную карту, в которой будут конкретные меры по достижению этой цели", - сообщил на спецбрифинге Лю Юйчэн.
Он добавил, что стороны также подпишут соглашение в сфере цифровой экономики.
По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая - 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.