В Раде предложили определиться с участием делегации в ПАСЕ

"Есть вопрос, который должен быть первоочередным для рассмотрения нами. Прошу отдельно рассмотреть вопрос о включении в повестку дня работы сессии вопрос относительно формата участие или не участия украинской делегации в работе ПАСЕ", - сказал Рахманин в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.