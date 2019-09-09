В Раде предложили определиться с участием делегации в ПАСЕ

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Фракция партии "Голос" в Верховной раде Украины предлагает парламенту определиться с возможным участием украинской делегации в ПАСЕ, заявил глава фракции Сергей Рахманин.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. С 30 по 4 октября в Страсбурге пройдет осенняя сессия ПАСЕ.
"Есть вопрос, который должен быть первоочередным для рассмотрения нами. Прошу отдельно рассмотреть вопрос о включении в повестку дня работы сессии вопрос относительно формата участие или не участия украинской делегации в работе ПАСЕ", - сказал Рахманин в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.