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РИА Новости

В Раде предложили определиться с участием делегации в ПАСЕ

12:27 09.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Фракция партии "Голос" в Верховной раде Украины предлагает парламенту определиться с возможным участием украинской делегации в ПАСЕ, заявил глава фракции Сергей Рахманин.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. С 30 по 4 октября в Страсбурге пройдет осенняя сессия ПАСЕ.
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"Есть вопрос, который должен быть первоочередным для рассмотрения нами. Прошу отдельно рассмотреть вопрос о включении в повестку дня работы сессии вопрос относительно формата участие или не участия украинской делегации в работе ПАСЕ", - сказал Рахманин в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
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