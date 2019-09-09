Лавров прокомментировал идеи Макрона о налаживании отношений с Францией

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия позитивно восприняла идеи о налаживании отношений Парижа и Москвы, озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем... те инициативы, которые выдвигает Франция, которые обсуждались на встрече президентов (России Владимира) Путина и (президента Франции Эммануэля) Макрона в Брегансоне в конце августа, и мы позитивно восприняли те идеи, которые были выдвинуты президентом Французской Республики 27 августа на совещании послов Франции за рубежом", - сказал Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Глава МИД России отметил, что "нацеленность этих инициатив на то, чтобы укреплять российско-французское взаимодействие на мировой арене в контексте наших усилий по коллективному урегулированию всех современных проблем полностью отвечает позиции президента Путина и интересам Российской Федерации".

"Мы рады, что по решению наших президентов работа формата ("2+2" - Прим. ред.) возобновляется, внимательно анализируем процессы, которые являются причиной радикальных изменений в глобальном порядке, неоднократно выступали за то, чтобы все ведущие страны объединили свои усилия для того, чтобы обеспечить гармоничную трансформацию мироустройства, которая сложилась после окончания холодной войны", - отметил он.

Ранее Макрон, выступая перед послами Франции, заявил, что мир переживает конец "западной гегемонии", обратив внимание, что на первый план выходят другие державы, в частности, Китай, и отметил успешность стратегии России. Он добавил, что на первый план выходят другие державы, которые были недооценены.