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РИА Новости

Лавров прокомментировал идеи Макрона о налаживании отношений с Францией

12:23 09.09.2019 (обновлено: 12:34 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия позитивно восприняла идеи о налаживании отношений Парижа и Москвы, озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы поддерживаем... те инициативы, которые выдвигает Франция, которые обсуждались на встрече президентов (России Владимира) Путина и (президента Франции Эммануэля) Макрона в Брегансоне в конце августа, и мы позитивно восприняли те идеи, которые были выдвинуты президентом Французской Республики 27 августа на совещании послов Франции за рубежом", - сказал Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
19 августа, 01:08РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Франции
Глава МИД России отметил, что "нацеленность этих инициатив на то, чтобы укреплять российско-французское взаимодействие на мировой арене в контексте наших усилий по коллективному урегулированию всех современных проблем полностью отвечает позиции президента Путина и интересам Российской Федерации".
"Мы рады, что по решению наших президентов работа формата ("2+2" - Прим. ред.) возобновляется, внимательно анализируем процессы, которые являются причиной радикальных изменений в глобальном порядке, неоднократно выступали за то, чтобы все ведущие страны объединили свои усилия для того, чтобы обеспечить гармоничную трансформацию мироустройства, которая сложилась после окончания холодной войны", - отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
20 августа, 13:00РИА Новости
Макрон хочет быть посредником между Россией и Европой, считает эксперт
Ранее Макрон, выступая перед послами Франции, заявил, что мир переживает конец "западной гегемонии", обратив внимание, что на первый план выходят другие державы, в частности, Китай, и отметил успешность стратегии России. Он добавил, что на первый план выходят другие державы, которые были недооценены.
Встречи проходят в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".
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Эммануэль МакронСергей ЛавровМоскваПарижВ мире
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