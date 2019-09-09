Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Вологодской области, который подозревается в убийстве двух своих сыновей на рыбалке, сообщает региональное СУСК РФ.
"Шестого сентября на острове, расположенном в акватории реки Сухоны на территории Сокольского района Вологодской области, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения с колото-резаным ранением и его брата 1982 года рождения с огнестрельным ранением. По прибытии на место происшествия следователями обнаружен отец погибших 1958 года рождения в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчины приехали из Сокола на рыбалку и охоту, распивали спиртные напитки. Сообщается, что следователь-криминалист изъял нож и зарегистрированное на одного из погибших ружье, ставшие, как предполагается, орудиями убийства.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
"Задержанному по подозрению в совершении убийства отцу погибших по ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление.