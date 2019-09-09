Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей

"Шестого сентября на острове, расположенном в акватории реки Сухоны на территории Сокольского района Вологодской области, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения с колото-резаным ранением и его брата 1982 года рождения с огнестрельным ранением. По прибытии на место происшествия следователями обнаружен отец погибших 1958 года рождения в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.