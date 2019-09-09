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РИА Новости
Липецкая область

Липецкие ЦРБ получили новые машины скорой помощи

12:11 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Ключи от 11 новых автомобилей скорой медицинской помощи вручил врио главы региона Игорь Артамонов пяти районным больницам и областной станции скорой медицинской помощи Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Всего до конца года в Липецкую область поступят 17 автомобилей скорой медицинской помощи. Все автомобили отечественного производства, современной модификации, обладают повышенной проходимостью и комфортностью для медперсонала и пациентов. Все они закуплены за счет средств федерального бюджета.

"Обновление автопарка службы скорой помощи трудно переоценить, это очень важно для жителей области. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой совместно с федеральным правительством, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.

Он добавил, что в 2019-2024 годах планируется дальнейшее развитие системы оказания скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации. В связи с чем в этом году начнётся строительство посадочной площадки для вертолетов.
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