В израильской армии заявили о ракетном обстреле с территории Сирии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Несколько ракет были выпущены с территории Сирии в сторону Израиля в ночь на понедельник, все они не достигли израильской территории, говорится в заявлении армии обороны Израиля, опубликованном в Несколько ракет были выпущены с территории Сирии в сторону Израиля в ночь на понедельник, все они не достигли израильской территории, говорится в заявлении армии обороны Израиля, опубликованном в Twitter

"Ракеты были выпущены шиитскими бойцами, действующими под руководством сил "Кудс" (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции - КСИР)", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля отметила, что возлагает ответственность за то, что происходит на территории Сирии, на "сирийский режим".

Шестого сентября палестинские группировки выпустили по израильской территории пять ракет. Одна из них вызвала пожар на пустыре в окрестностях города Сдерота.

ВВС и артиллерия ЦАХАЛ нанесли ответный удар по объектам военной инфраструктуры ХАМАСа в северной части палестинского анклава. Жертв, по сообщениям палестинского министерства здравоохранения, не было.