В Тульской области прошел всероссийский фестиваль духовых оркестров

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Тульской области 6 и 7 сентября проходил третий всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля". На праздник музыки в Тулу приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей, говорится в сообщении на портале правительства Тульской области.

Фестиваль органично вошел в программу Дней Тульской области и города-героя Тулы, стал подарком для туляков и гостей областной столицы, подчеркнула заместитель председателя правительства Ольга Гремякова в приветственном слове.

В этом году фестиваль прошел в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты. Вместе с прославленными взрослыми коллективами его участниками стали детские духовые оркестры из Ярославской и Владимирской областей.

Программа фестиваля была очень разнообразной – от военной и танцевальной музыки XVIII–XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов. Праздник завершился выступлением сводного духового оркестра на главной площади города Тулы.