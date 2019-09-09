В Тульской области прошел всероссийский фестиваль духовых оркестров

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Тульской области 6 и 7 сентября проходил третий всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля". На праздник музыки в Тулу приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей, говорится в сообщении на портале правительства Тульской области.
Фестиваль органично вошел в программу Дней Тульской области и города-героя Тулы, стал подарком для туляков и гостей областной столицы, подчеркнула заместитель председателя правительства Ольга Гремякова в приветственном слове.
В этом году фестиваль прошел в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты. Вместе с прославленными взрослыми коллективами его участниками стали детские духовые оркестры из Ярославской и Владимирской областей.
Программа фестиваля была очень разнообразной – от военной и танцевальной музыки XVIII–XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов. Праздник завершился выступлением сводного духового оркестра на главной площади города Тулы.
В первый раз "Фанфары Тульского кремля" прозвучали в Туле в 2016 году. Инициаторами фестиваля стали ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Тульская областная филармония имени И.А.Михайловского при поддержке министерства культуры Тульской области. За эти годы фестиваль завоевал интерес и внимание тульской публики и музыкального сообщества. В нем приняли участие десятки коллективов из многих городов, лучшие профессиональные, образцовые и народные детские духовые, а также военные оркестры России.