Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:03Z
https://ria.ru/20190909/1558482442.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155848/18/1558481874_0:0:674:380_1036x0_80_0_0_c5bccece88ea322d398d7e86a06534fb.png
РИА Новости

В Тульской области прошел всероссийский фестиваль духовых оркестров

12:02 09.09.2019 (обновлено: 12:03 09.09.2019)
14
© Правительство Тульской областиВ Тульской области прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров
В Тульской области прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров
© Правительство Тульской области
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Тульской области 6 и 7 сентября проходил третий всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля". На праздник музыки в Тулу приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей, говорится в сообщении на портале правительства Тульской области.
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
7 сентября, 11:30Туризм
Дни города в Москве и Туле возглавили рейтинг лучших фестивалей выходных
Фестиваль органично вошел в программу Дней Тульской области и города-героя Тулы, стал подарком для туляков и гостей областной столицы, подчеркнула заместитель председателя правительства Ольга Гремякова в приветственном слове.
В этом году фестиваль прошел в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты. Вместе с прославленными взрослыми коллективами его участниками стали детские духовые оркестры из Ярославской и Владимирской областей.
Программа фестиваля была очень разнообразной – от военной и танцевальной музыки XVIII–XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов. Праздник завершился выступлением сводного духового оркестра на главной площади города Тулы.
В первый раз "Фанфары Тульского кремля" прозвучали в Туле в 2016 году. Инициаторами фестиваля стали ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Тульская областная филармония имени И.А.Михайловского при поддержке министерства культуры Тульской области. За эти годы фестиваль завоевал интерес и внимание тульской публики и музыкального сообщества. В нем приняли участие десятки коллективов из многих городов, лучшие профессиональные, образцовые и народные детские духовые, а также военные оркестры России.
000000
Обсудить 0
500-летие Тульского кремляТульская область
Рекомендуем
Социальный проект Премьера
Форум "Добро на Юге" соберет более 300 волонтеров и представителей НКО
РИА
Новости
Людмила Павличенко. 6 мая 1942 года, Севастополь
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
Докладная записка начальника Генерального штаба РККА командарма 1-го ранга Б.М.Шапошникова от 24 марта 1938 года Народному комиссару обороны СССР и Маршалу Советского Союза К.Е.Ворошилову
Три вводные предвоенного планирования
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
АртеФАКТ Войны
Лента
новостей
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы
Чешско-русский словарь: весточка мира в неразорвавшейся бомбе
Бюллетень на избирательном участке
ОП РФ пока не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в регионах
Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии. Вторая мировая война (1939-1945)
Российскую документальную выставку о войне откроют в Софии 9 сентября
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
СССР видел в Польше угрозу накануне Второй мировой войны
Летчики перед вылетом на бомбежку
В Приморье создали сайт для увековечения памяти погибших в войну авиаторов
Празднование Дня города в Москве
Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Лента новостейМолния