На фестивале в Торонто высоко оценили фильм с Томом Хэнксом в главной роли

Так, критик издания написал, что режиссеру удалось добавить "интересных и хорошо продуманных деталей в материал, который мог бы стать банально сентиментальным". Другой эксперт назвал картину "кинематографической терапией", "лучшим фильмом года", а Хэнкса - кандидатом на премию "Оскар".