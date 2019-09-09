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РИА Новости
Культура

На фестивале в Торонто высоко оценили фильм с Томом Хэнксом в главной роли

12:01 09.09.2019
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© TriStar Pictures (2019)Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству"
Кадр из фильма Прекрасный день по соседству
© TriStar Pictures (2019)
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Фильм Мариэль Хеллер "Прекрасный день по соседству" c Томом Хэнксом в роли телеведущего мистера Роджерса с восторгом приняли зрители кинофестиваля в Торонто, сообщает IndieWire.
Так, критик издания написал, что режиссеру удалось добавить "интересных и хорошо продуманных деталей в материал, который мог бы стать банально сентиментальным". Другой эксперт назвал картину "кинематографической терапией", "лучшим фильмом года", а Хэнкса - кандидатом на премию "Оскар".
В основе ленты - реальная история. Журналист Ллойд Вогель (Мэттью Риз) получает задание от издания написать материал про ведущего детской передачи Фреда Роджерса (Том Хэнкс) и не испытывает по этому поводу никакого энтузиазма, но оптимизм и доброта телеведущего постепенно меняют его отношение к жизни.
Сам Хэнкс похвалил "искренность" и "мягкость" своего персонажа, пишет Hollywood Reporter.
Мировая премьера фильма запланирована на 22 ноября.
Американский актер Том Хэнкс
22 июля, 19:35Культура
В Сеть выложили трейлер "Прекрасного дня по соседству" с Томом Хэнксом
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксТоронто
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