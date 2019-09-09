Росприроднадзор проверит "гейзеры" посреди Волги в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Росприроднадзор проводит проверку загрязнения Волги в Балахнинском районе Нижегородской области "гейзерами" из сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о загрязнении акватории реки Волги возле города Балахны в Нижегородской области поступила в департамент Росприроднадзора по ПФО в воскресенье.

"Специалисты ведомства оперативно выехали на место происшествия и установили, что в районе садоводческого товарищества "Картонщик" примерно в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько "гейзеров" черного цвета с характерным запахом сточных вод", - говорится в сообщении.

Специалисты департамента взяли пробы воды, анализ которых позволит установить тип загрязнения, его возможный источник, а также произвести расчет возможного ущерба, причиненного Волге.

"Решается вопрос о возбуждении административного расследования либо проведении внеплановой проверки в отношении вероятных нарушителей природоохранного законодательства. По результатам работы будут выданы предписания по устранению выявленных нарушений, виновные лица будут привлечены к ответственности", - подчеркивается в сообщении.