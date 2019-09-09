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РИА Новости

Росприроднадзор проверит "гейзеры" посреди Волги в Нижегородской области

11:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Росприроднадзор проводит проверку загрязнения Волги в Балахнинском районе Нижегородской области "гейзерами" из сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о загрязнении акватории реки Волги возле города Балахны в Нижегородской области поступила в департамент Росприроднадзора по ПФО в воскресенье.
"Специалисты ведомства оперативно выехали на место происшествия и установили, что в районе садоводческого товарищества "Картонщик" примерно в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько "гейзеров" черного цвета с характерным запахом сточных вод", - говорится в сообщении.
Специалисты департамента взяли пробы воды, анализ которых позволит установить тип загрязнения, его возможный источник, а также произвести расчет возможного ущерба, причиненного Волге.
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"Решается вопрос о возбуждении административного расследования либо проведении внеплановой проверки в отношении вероятных нарушителей природоохранного законодательства. По результатам работы будут выданы предписания по устранению выявленных нарушений, виновные лица будут привлечены к ответственности", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, все материалы контрольно-надзорных мероприятий будут направлены в правоохранительные и надзорные органы для принятия мер в рамках их компетенции.
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РосприроднадзорНижний НовгородБалахнинский районНижегородская областьПроисшествия
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