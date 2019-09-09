В Липецке после реконструкции открыли стадион "Авиатор"

ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости. После масштабной реконструкции, длившейся четыре месяца, в Липецке открылся стадион "Авиатор", сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

"Это очень радостное событие, нам удалось сделать практически невозможное. Когда мы решили реконструировать стадион, мало кто верил, что у нас получится. Но сегодня мы видим замечательный спортивный объект, который обязательно будет востребован", - сказал Артамонов.

Врио главы региона отметил, что решение о реконструкции стадиона было принято после обращения жителей близлежащих домов и липецких спортсменов. Стадион пришел в полный упадок, и реконструкция была просто необходима.