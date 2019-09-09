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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке после реконструкции открыли стадион "Авиатор"

11:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости. После масштабной реконструкции, длившейся четыре месяца, в Липецке открылся стадион "Авиатор", сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
"Это очень радостное событие, нам удалось сделать практически невозможное. Когда мы решили реконструировать стадион, мало кто верил, что у нас получится. Но сегодня мы видим замечательный спортивный объект, который обязательно будет востребован", - сказал Артамонов.
Врио главы региона отметил, что решение о реконструкции стадиона было принято после обращения жителей близлежащих домов и липецких спортсменов. Стадион пришел в полный упадок, и реконструкция была просто необходима.
"Нам удалось в максимально короткие сроки перевести землю из федерального владения на баланс Липецка, подключить инвесторов и провести работы по благоустройству", отметил Артамонов.
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