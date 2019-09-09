Медведев назначил Сапелина заместителем главы Ростехнадзора

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил гендиректора дочерней структуры "Ростеха" Андрея Сапелина заместителем руководителя Ростехнадзора, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Сапелина Андрея Юрьевича заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", - говорится в сообщении.
В октябре 2016 года Сапелин, ранее занимавший должность первого заместителя председателя ВЭБа, был назначен генеральным директором дочерней структуры "Ростеха" – компании "РТ-Финанс".