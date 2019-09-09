Бойко призвал Раду поддержать мирные инициативы по Донбассу

"Надеемся, что это шаг к дальнейшему мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, который сегодня является главным тормозом развития страны и требует немедленного разрешения. Поэтому парламент должен поддержать мирные инициативы и понять, что при достижении решения такого сложного конфликта политическим путем, мы должны быть готовы к компромиссу", - сказал Бойко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.