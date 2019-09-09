Бойко призвал Раду поддержать мирные инициативы по Донбассу

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что парламент страны должен поддержать мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе после одновременного освобождения Россией и Украиной осужденных и задержанных лиц.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Надеемся, что это шаг к дальнейшему мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, который сегодня является главным тормозом развития страны и требует немедленного разрешения. Поэтому парламент должен поддержать мирные инициативы и понять, что при достижении решения такого сложного конфликта политическим путем, мы должны быть готовы к компромиссу", - сказал Бойко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.