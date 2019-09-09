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РИА Новости

Бойко призвал Раду поддержать мирные инициативы по Донбассу

11:43 09.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЛидер украинской партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Юрий Бойко
Лидер украинской партии Оппозиционная платформа-За жизнь Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Юрий Бойко. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что парламент страны должен поддержать мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе после одновременного освобождения Россией и Украиной осужденных и задержанных лиц.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Надеемся, что это шаг к дальнейшему мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, который сегодня является главным тормозом развития страны и требует немедленного разрешения. Поэтому парламент должен поддержать мирные инициативы и понять, что при достижении решения такого сложного конфликта политическим путем, мы должны быть готовы к компромиссу", - сказал Бойко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
Алексей Миллер, Виктор Медведчук и Юрий Бойко перед началом встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
7 сентября, 15:40Освобождение задержанных россиян и украинцев
Бойко прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев
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Оппозиционная платформа - За жизньКирилл ВышинскийОлег СенцовДонбассЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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