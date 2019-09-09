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РИА Новости

Аэрофлот в августе - самая пунктуальная авиакомпания в Европе

11:42 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 сен – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот по итогам августа 2019 года занял первое место по пунктуальности выполнения полетов среди крупнейших авиаперевозчиков Европы. Это показывают исследования сразу двух британских аналитических служб – FlightStats и OAG, которые располагают наиболее обширными базами данных о мировых авиаперевозках.
По данным службы FlightStats, которая действует в составе холдинга Cirium – глобального поставщика аналитики по индустрии путешествий, в августе текущего года Аэрофлот выполнил в соответствии с расписанием 89,5% всех своих магистральных рейсов.
В рейтинге On-Time Performance Airlines, который регулярно составляет агентство OAG, Аэрофлот в августе также оказался первым среди европейских "тяжеловесов" с практически тем же результатом – 89,0% рейсов точно по расписанию. Это значительно лучше результата за июль, который составил 86,7%.
Кроме того, в рейтинге OAG ведущий российский авиаперевозчик остается одним из самых пунктуальных среди крупнейших авиакомпаний мира по общему числу выполненных рейсов. По пунктуальности полетов Аэрофлот уверенно обгоняет не только основных европейских конкурентов, но и ряд премиальных авиакомпаний Азии и Ближнего Востока.
Ранее агентство OAG присвоило российскому перевозчику высшую оценку "пять звезд" за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных "пяти звезд".
Аэрофлот последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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