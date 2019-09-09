Жителя ДНР приговорили к 15 годам колонии за шпионаж в пользу СБУ

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорен к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

"Следствием установлено, что обвиняемый, являясь жителем Горловки, в ноябре 2017 года производил фотофиксацию расположения войсковых частей Народной милиции ДНР и административных зданий органов государственной власти республики", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По данным ведомства, подозреваемый передавал собранную информацию Службе безопасности Украины. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье шпионаж.