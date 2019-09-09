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РИА Новости

Жителя ДНР приговорили к 15 годам колонии за шпионаж в пользу СБУ

11:34 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорен к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
"Следствием установлено, что обвиняемый, являясь жителем Горловки, в ноябре 2017 года производил фотофиксацию расположения войсковых частей Народной милиции ДНР и административных зданий органов государственной власти республики", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По данным ведомства, подозреваемый передавал собранную информацию Службе безопасности Украины. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье шпионаж.
"Приговором апелляционной палаты Верховного суда ДНР подсудимый осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в прокуратуре.
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5 сентября, 11:40РИА Новости
В ДНР подозреваемого в шпионаже приговорили к 17 годам лишения свободы
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