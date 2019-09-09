Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T16:27Z
https://ria.ru/20190909/1558480139.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная развитию курорта "Горки Город"

11:23 09.09.2019 (обновлено: 16:27 09.09.2019)
3
24 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная новой стратегии развития курорта "Горки Город".
Участники:
- генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей КРУКОВСКИЙ;
- директор по стратегическому развитию курорта "Горки Город" Ольга ФИЛИПЕНКОВА.

В ходе мероприятия представители менеджмента курорта впервые поделятся планами. Какой объем инвестиций планируется вложить в развитие курорта? Какие мировые отельные бренды будут представлены в этом зимнем сезоне? Какие амбициозные задачи ставит перед собой менеджмент курорта для привлечения российских и иностранных туристов?
Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard (1538 номеров), комплекс апартаментов (1432 номера), канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-салоны с открытыми и закрытыми бассейнами, турецкими хаммамами, саунами и джакузи, а также крытый аквапарк Mountain Beach с натуральным песочным пляжем. Для любителей горных лыж и сноуборда созданы около 30 км трасс, 4 зоны для легализованного фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка. Главные преимущества зимы – большая зона вечернего катания и самый продолжительный горнолыжный сезон (до начала лета). Для гостей курорта доступны 30 км экотроп для трекинга в горах, веревочный парк, самый длинный в России зип-лайн, уникальные смотровые площадки, байк-парк, скейтпарк, виа-феррата, скалодром, высокогорный палаточный лагерь и собственный пляж на побережье Черного моря.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
Бюллетень на избирательном участке
Определились победители губернаторских выборов в тринадцати регионах
Бату Хасиков
Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии
Олег Кувшинников
Олег Кувшинников победил на выборах главы Вологодской области
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно "покаяться"
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Лента новостейМолния