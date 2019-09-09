Пресс-конференция, посвященная развитию курорта "Горки Город"

Участники:
- генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей КРУКОВСКИЙ;
- директор по стратегическому развитию курорта "Горки Город" Ольга ФИЛИПЕНКОВА.
В ходе мероприятия представители менеджмента курорта впервые поделятся планами. Какой объем инвестиций планируется вложить в развитие курорта? Какие мировые отельные бренды будут представлены в этом зимнем сезоне? Какие амбициозные задачи ставит перед собой менеджмент курорта для привлечения российских и иностранных туристов?
Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard (1538 номеров), комплекс апартаментов (1432 номера), канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-салоны с открытыми и закрытыми бассейнами, турецкими хаммамами, саунами и джакузи, а также крытый аквапарк Mountain Beach с натуральным песочным пляжем. Для любителей горных лыж и сноуборда созданы около 30 км трасс, 4 зоны для легализованного фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка. Главные преимущества зимы – большая зона вечернего катания и самый продолжительный горнолыжный сезон (до начала лета). Для гостей курорта доступны 30 км экотроп для трекинга в горах, веревочный парк, самый длинный в России зип-лайн, уникальные смотровые площадки, байк-парк, скейтпарк, виа-феррата, скалодром, высокогорный палаточный лагерь и собственный пляж на побережье Черного моря.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей КРУКОВСКИЙ;
- директор по стратегическому развитию курорта "Горки Город" Ольга ФИЛИПЕНКОВА.
В ходе мероприятия представители менеджмента курорта впервые поделятся планами. Какой объем инвестиций планируется вложить в развитие курорта? Какие мировые отельные бренды будут представлены в этом зимнем сезоне? Какие амбициозные задачи ставит перед собой менеджмент курорта для привлечения российских и иностранных туристов?
Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard (1538 номеров), комплекс апартаментов (1432 номера), канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-салоны с открытыми и закрытыми бассейнами, турецкими хаммамами, саунами и джакузи, а также крытый аквапарк Mountain Beach с натуральным песочным пляжем. Для любителей горных лыж и сноуборда созданы около 30 км трасс, 4 зоны для легализованного фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка. Главные преимущества зимы – большая зона вечернего катания и самый продолжительный горнолыжный сезон (до начала лета). Для гостей курорта доступны 30 км экотроп для трекинга в горах, веревочный парк, самый длинный в России зип-лайн, уникальные смотровые площадки, байк-парк, скейтпарк, виа-феррата, скалодром, высокогорный палаточный лагерь и собственный пляж на побережье Черного моря.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/