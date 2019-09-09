В Берлине ждут заключения МАГАТЭ по проверке "атомного склада" Ирана

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019

БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Действия Ирана не способствуют деэскалации, но в Берлине ждут заключения МАГАТЭ, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что эксперты МАГАТЭ обнаружили следы урана в пробах, взятых в Тегеране на одном из иранских объектов, который ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл "секретным атомным складом".

Визит и.о. главы МАГАТЭ состоялся спустя несколько дней после третьего этапа сокращения ядерных обязательств Ираном, который начался 6 сентября. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

"То, что сейчас делает Иран, не является вспомогательным. Потому сейчас на международном уровне прилагаются очень активные усилия с тем, что добиться деэскалации. В конечном счете, мы опираемся не на заявления, а на имеющие основание факты, ждем появления в эти дни доклада МАГАТЭ", - сказал Маас.