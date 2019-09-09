В Берлине ждут заключения МАГАТЭ по проверке "атомного склада" Ирана

БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Действия Ирана не способствуют деэскалации, но в Берлине ждут заключения МАГАТЭ, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что эксперты МАГАТЭ обнаружили следы урана в пробах, взятых в Тегеране на одном из иранских объектов, который ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл "секретным атомным складом".
Визит и.о. главы МАГАТЭ состоялся спустя несколько дней после третьего этапа сокращения ядерных обязательств Ираном, который начался 6 сентября. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.
"То, что сейчас делает Иран, не является вспомогательным. Потому сейчас на международном уровне прилагаются очень активные усилия с тем, что добиться деэскалации. В конечном счете, мы опираемся не на заявления, а на имеющие основание факты, ждем появления в эти дни доклада МАГАТЭ", - сказал Маас.
Министр добавил, что "никто не хочет войны, все стремятся к политическому решению, для этого нужно продолжать разговор, эта цель не должна быть упущена".
2 октября 2018, 22:12РИА НовостиНетаньяху призвал МАГАТЭ не медлить с проверкой "атомного склада" в Иране