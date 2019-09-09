МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в Париже

"Франция – 11 сентября в городе Париж пройдет манифестация профсоюзов; участники акции соберутся в 13:00 (местн. вр.) на площади Италии и пройдут маршем до министерства солидарности и здравоохранения Франции; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.