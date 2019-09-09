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РИА Новости

МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в Париже

11:11 09.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в Париже 11 сентября в связи с манифестацией профсоюзов.

"Франция – 11 сентября в городе Париж пройдет манифестация профсоюзов; участники акции соберутся в 13:00 (местн. вр.) на площади Италии и пройдут маршем до министерства солидарности и здравоохранения Франции; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.

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