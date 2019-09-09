Открылась регистрация участников на Международный форум добровольцев

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открылась регистрация на Международный форум добровольцев, который будет проходить с 2 по 5 декабря в Москве, сообщает "Роспатриотцентр".

Мероприятие, которое состоится в шестой раз, объединит 10 тысяч участников из России и зарубежных стран.

В первый день форума участники посетят социальные учреждения, благотворительные фонды, познакомятся с особенностями развития разных видов волонтерства и окажут помощь там, где это необходимо.

Деловая программа пройдет в следующие два дня – 3 и 4 декабря. Добровольцы примут участие в дискуссиях и мастер-классах, профильных секциях по определению ключевых проблем в обществе и их решению с помощью волонтеров, сессиях по нетворкингу и международному сотрудничеству, а также в выставке общественных объединений и социальных инициатив.

Мероприятие завершится вручением премии победителям всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019".