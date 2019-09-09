Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:01Z
https://ria.ru/20190909/1558479174.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155847/90/1558479087_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_951665a4e0acb99d6f0bb7a1acd42ba8.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

Открылась регистрация участников на Международный форум добровольцев

11:12 09.09.2019 (обновлено: 12:01 09.09.2019)
21
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОткрылась регистрация участников на Международный форум добровольцев
Открылась регистрация участников на Международный форум добровольцев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открылась регистрация на Международный форум добровольцев, который будет проходить с 2 по 5 декабря в Москве, сообщает "Роспатриотцентр".
Мероприятие, которое состоится в шестой раз, объединит 10 тысяч участников из России и зарубежных стран.
В первый день форума участники посетят социальные учреждения, благотворительные фонды, познакомятся с особенностями развития разных видов волонтерства и окажут помощь там, где это необходимо.
Деловая программа пройдет в следующие два дня – 3 и 4 декабря. Добровольцы примут участие в дискуссиях и мастер-классах, профильных секциях по определению ключевых проблем в обществе и их решению с помощью волонтеров, сессиях по нетворкингу и международному сотрудничеству, а также в выставке общественных объединений и социальных инициатив.
Мероприятие завершится вручением премии победителям всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019".
Зарегистрироваться на Международный форум добровольцев в качестве участника можно на официальном сайте добровольцыроссии.рф:
Регистрация для участников из России
Регистрация для иностранных участников
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыРоспатриотцентр
Рекомендуем
Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии. Вторая мировая война (1939-1945)
Российскую документальную выставку о войне откроют в Софии 9 сентября
РИА
Новости
Людмила Павличенко. 6 мая 1942 года, Севастополь
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля
Новый вид льготы на транспортный налог может появиться в Подмосковье
Город Сиань в провинции Шэньси
В Сиане открылся 6-й международный культурный фестиваль "Шелковый путь"
Лента
новостей
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
АртеФАКТ Войны
Завершился конкурс по формированию ресурсных центров добровольчества
Завершился конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. 9 сентября 2019
Медведев прибыл в Петербург, где стартовал Менделеевский съезд по химии
Террасы рисовых полей
Китай поставит новый рекорд урожайности риса
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Выяснилось, сколько денег российские туристы тратят в Израиле
Грузовые контейнеры с китайскими товарами
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Уборка сои
Сотрудничество КНР и России по поставкам сои попало в фокус внимания на ВЭФ
Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
Якутия ликвидирует последний лесной пожар в зоне тушения
Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Кристен Стюарт получит премию кинофестиваля в Цюрихе
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале будут судить мужчину за убийство жены вскоре после свадьбы
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
Обнародованы итоги выборов в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
Лента новостейМолния