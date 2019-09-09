На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник днем на севере Индии, передает агентство ANI.
Согласно этим данным, подземные толчки были зарегистрированы в 12.10 по местному времени (09.40 мск) сразу в нескольких районах на границе союзной территории Джамму и Кашмир и штата Химачал-Прадеш.
Тем временем, Метеорологический департамент Индии информирует, что землетрясение в этой местности имело магнитуду 3,2. Оперативные данные о возможных жертвах и разрушениях пока отсутствуют.