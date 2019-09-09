Форум "Добро на Юге" соберет более 300 волонтеров и представителей НКО

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. С 10 по 13 сентября будет проходить окружной форум "Добро на Юге", сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра". В Ростове-на-Дону соберется более 300 человек: волонтеры из разных сфер, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, руководители добровольческих проектов, полуфиналисты конкурса "Доброволец России – 2019" из Приволжского и Южного федеральных округов.

На юге России и в Приволжском округе активно развивается добровольческая деятельность. По итогам всероссийского конкурса "Регион добрых дел" в 2018 году в сборник лучших региональных практик поддержки волонтерства вошли проекты Приволжского и Южного федеральных округов.

Социальный проект "Премьера" для подростков и молодежи, находящихся в группе риска, стартовал в 2008 году в Ростовской области. Главные роли в музыкальных спектаклях исполняют трудные подростки в возрасте от 14 до 18 лет, которые находятся на профилактическом учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних, а также воспитанники детских домов и реабилитационных центров, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, учащиеся школ и ссузов, состоящие на внутреннем профилактическом учете. Вовлекая таких молодых людей в театральный процесс, волонтеры проекта помогают им адаптироваться в социуме, осознать себя, свои возможности.

Волонтеры Кировской области организовали бал "Времена года" для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы создать благоприятные условия для их эстетического развития и общения со сверстниками.

В 2014 году в Республике Калмыкия волонтерский центр High flyers ("Птицы высокого полета") открыл одноименную воскресную школу для помощи детям из малообеспеченных семей, а также тем, кто находится в социально опасном положении. Добровольцы центра организовывают образовательные мероприятия для школьников, не имеющих возможности заниматься дополнительно с репетиторами.

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" организован Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке ФГБУ "Роспатриотцентр" и проводится в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Целью конкурса является выявление и поддержка лучших региональных практик поддержки волонтерства в субъектах Российской Федерации.