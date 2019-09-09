В Челябинской области обвиняемые в убийстве бизнесмена пойдут под суд

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Челябинской области, которые обвиняются в убийстве предпринимателя в 2018 году, фигуранты предстанут перед судом, сообщило следственное управление СК России по области.

По данным следствия, в 2012 году потерпевший и организатор его убийства создали коммерческую организацию. Не желая делить прибыль, обвиняемый обратился к своему знакомому, предложив за 850 тысяч рублей убить партнера по бизнесу. Последний привлек еще двух мужчин. Двадцать четвертого мая 2018 года трое обвиняемых в подъезде одного из домов в Магнитогорске нанесли потерпевшему множественные ножевые ранения.

Добавляется, что мужчины в зависимости от степени участия в преступлении обвиняются в "организации убийства", "организации покушения и покушении на похищение человека", "краже" и "неправомерном завладении государственными регистрационными знаками тс".