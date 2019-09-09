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РИА Новости

Как Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня"

10:29 09.09.2019
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Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского встретили коллеги из МИА "Россия сегодня". Ему подарили белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай.
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