2019-09-09T10:29Z
2019-09-09T10:29Z
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Как Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня"
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского встретили коллеги из МИА "Россия сегодня". Ему подарили белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай.