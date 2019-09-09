Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В центральных регионах России до конца недели сохранится теплая погода, практически без осадков, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения", — отметила она.
Характер погоды будет определяться антициклоном.
С 9 по 13 сентября не ожидается осадков, но по утрам возможна сильная туманность. В выходные 14 и 15 сентября возможны кратковременные дожди.