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РИА Новости

Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре

10:05 09.09.2019 (обновлено: 12:16 09.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПразднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В центральных регионах России до конца недели сохранится теплая погода, практически без осадков, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения", — отметила она.
Характер погоды будет определяться антициклоном.
С 9 по 13 сентября не ожидается осадков, но по утрам возможна сильная туманность. В выходные 14 и 15 сентября возможны кратковременные дожди.
Теплая погода в Москве
09:35РИА Новости
В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
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