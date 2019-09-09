Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре

"Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения", — отметила она.

С 9 по 13 сентября не ожидается осадков, но по утрам возможна сильная туманность. В выходные 14 и 15 сентября возможны кратковременные дожди.