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РИА Новости

Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:51 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 74 единицы", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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