В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Пик паводка в Комсомольске-на-Амуре, который должен был подойти к городу в воскресенье, отодвинулся на несколько дней из-за тайфуна "Линлин", спад воды возможен не раньше 11-12 сентября, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Хабаровского гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в воскресенье тайфун принес в регион от 20 до 120 миллиметров. В Комсомольске-на-Амуре выпала месячная норма - 84 миллиметра осадков, на станции Литовка Амурского района - 120 миллиметров, это 1,5 месячных нормы, в Хабаровске - 23 миллиметра осадков, что составляет треть месячной нормы. Сейчас тайфун покинул территорию края и находится на севере Сахалина. Из-за тайфуна оказались подтоплены подвалы жилых домов, детсадов и школ, дворы и дороги. В некоторых школах края временно отменены занятия.

"Сегодня идет подъем за счет местного стока из-за большого количества осадков. Гребень должен был проходить в воскресенье, но из-за дождей сформировался местный подъем и сейчас он продолжается. Рост реки сохранится в течение двух дней. Только 11-12 сентября возможен небольшой спад", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что максимальный уровень прогнозируется в 830-840 сантиметров.

К понедельнику уровень Амура у города составил 815 сантиметров, поднявшись за сутки на 13 сантиметров, при том, что до этого в течение нескольких дней уровень рос на 3-5 сантиметров в сутки.