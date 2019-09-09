В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на вторник, 10 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.