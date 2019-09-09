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РИА Новости

В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности

09:35 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на вторник, 10 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Пожарная опасность. Период предупреждения до 11.00. Десятого сентября местами 4 класс", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, во вторник днем температура в Москве будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер будет восточный и юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
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