Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Паводок в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа укрепили дамбу в поселке Менделеева Комсомольска-на-Амуре, где в воскресенье прошли сильные дожди и где ожидают пик паводка, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Ранее сообщалось, что на помощь городу ВВО отправил сводный отряд из 120 военнослужащих-железнодорожников. В их распоряжении необходимая техника - грузовые автомобили КАМАЗ, Урал, экскаваторы, бульдозеры и виброкаток.

"Военнослужащие сводного отряда железнодорожного соединения ВВО в преддверии подхода гребня паводка укрепили дамбы в поселке Менделеева Комсомольска-на-Амуре. Они уложили мешки с песком на внешней стороне дамбы, соприкасающейся с водой. Было укреплено около 600 метров гидрозащитного сооружения. Помимо этого, завершено возведение дамбы на береговой линии в поселке Менделеева, идет наращивание сооружения по высоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на обрушившийся на город тайфун, военнослужащие продолжают выполнять работы - доставку грунта на дамбы, подготовку и погрузку мешков с песком, укрепление дамб.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в Амуре у Комсомольска за день поднялся на 13 сантиметров - до 815 сантиметров, до этого он несколько дней рос на 3-5 сантиметров в сутки. Опасным уровнем для города считается 650 сантиметров, при котором начинается подтопления.

В настоящее время опасность для Комсомольска представляют грунтовые и ливневые воды, которые скапливаются в городе и не могут уходить в Амур из-за того, что ливневые канализации переполнены.