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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Пресс-конференция Кирилла Вышинского. Прямая трансляция

10:00 09.09.2019 (обновлено: 10:15 09.09.2019)
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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отвечает на вопросы представителей СМИ в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, седьмого сентября он прилетел в Москву.
Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийДмитрий КиселевРоссияУкраина
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