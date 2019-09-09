Пресс-конференция Кирилла Вышинского. Прямая трансляция

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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отвечает на вопросы представителей СМИ в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, седьмого сентября он прилетел в Москву.