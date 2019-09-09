Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T08:42Z
https://ria.ru/20190909/1558471719.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155707/59/1557075940_0:456:2730:1992_1036x0_80_0_0_b3a17395a913081b3b5ef5e7f65f9416.jpg
РИА Новости

Река Бира у Биробиджана за восемь часов поднялась на 55 см

08:42 09.09.2019
376
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФСпасатели МЧС эвакуируют жителей Еврейской автономной области во время паводка
Спасатели МЧС эвакуируют жителей Еврейской автономной области во время паводка
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Спасатели МЧС эвакуируют жителей Еврейской автономной области во время паводка. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Дожди, которые принес в Еврейскую автономную область тайфун "Линлин", привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана в Еврейской автономной области, за 8 часов река поднялась на 55 сантиметров – до 354, сообщает мэрия города в понедельник.
Тайфун "Линлин" принес в регион месячную норму осадков. Со 2 августа в регионе был объявлен режим ЧС из-за паводков. В области было подтоплено 200 жилых домов, 5 тысяч дач, 56 тысяч гектаров сельхозземель, город Биробиджан.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
7 сентября, 15:30РИА Новости
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре достиг восьми метров
"Из-за выпавших осадков уровень воды в реках Бира и Икура заметно вырос. Так, у Биробиджана рост Биры за 8 часов составил 55 сантиметров – до 354 сантиметров, при неблагоприятном уровне в 420 сантиметров. При том, что до этого уровень был стабильным. Икура выросла на 36 сантиметров – до 236, превысив отметку неблагоприятного явления на 6 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на утро понедельника в Биробиджане подтоплено 110 жилых домов, 543 приусадебных участка. В городе устраняют последствия стихии.
Паводок
19 августа, 06:24РИА Новости
В Биробиджане из-за паводка подтопило колодцы с питьевой водой
"Проливные дожди подтопили городские автодороги, входы в магазины, дома. Из-за сильного ветра были повреждены линии электропередачи, в результате без света оставались поселки Лукашова и Кирпичики, многоквартирные жилые дома по нескольким улицам. Аварийные бригады ДРСК проводили ремонтные работы и в кратчайшие сроки устраняли неполадки. Кроме того, из-за сильного ветра повалены деревья", - приводятся в сообщении слова мэра города Александра Головатого.
Сообщается, что в Биробиджане продолжается дезинфекция участков, где сошла вода. Обеззараживание улиц, дворов и домов проводят военнослужащие отряда РХБЗ из села Бабстово совместно с Роспотребнадзором по ЕАО.
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

Затопленное здание школы в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Затопленные пожарные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Во временных пунктах находятся 487 человек.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения населенные пункты Селемджинского района Амурской области
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
000100
Обсудить 0
БиробиджанПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Штурмовик Су-25
Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Лента новостейМолния