Река Бира у Биробиджана за восемь часов поднялась на 55 см

Спасатели МЧС эвакуируют жителей Еврейской автономной области во время паводка. Архивное фото

Спасатели МЧС эвакуируют жителей Еврейской автономной области во время паводка

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Дожди, которые принес в Еврейскую автономную область тайфун "Линлин", привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана в Еврейской автономной области, за 8 часов река поднялась на 55 сантиметров – до 354, сообщает мэрия города в понедельник.

Тайфун "Линлин" принес в регион месячную норму осадков. Со 2 августа в регионе был объявлен режим ЧС из-за паводков. В области было подтоплено 200 жилых домов, 5 тысяч дач, 56 тысяч гектаров сельхозземель, город Биробиджан.

"Из-за выпавших осадков уровень воды в реках Бира и Икура заметно вырос. Так, у Биробиджана рост Биры за 8 часов составил 55 сантиметров – до 354 сантиметров, при неблагоприятном уровне в 420 сантиметров. При том, что до этого уровень был стабильным. Икура выросла на 36 сантиметров – до 236, превысив отметку неблагоприятного явления на 6 сантиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро понедельника в Биробиджане подтоплено 110 жилых домов, 543 приусадебных участка. В городе устраняют последствия стихии.

"Проливные дожди подтопили городские автодороги, входы в магазины, дома. Из-за сильного ветра были повреждены линии электропередачи, в результате без света оставались поселки Лукашова и Кирпичики, многоквартирные жилые дома по нескольким улицам. Аварийные бригады ДРСК проводили ремонтные работы и в кратчайшие сроки устраняли неполадки. Кроме того, из-за сильного ветра повалены деревья", - приводятся в сообщении слова мэра города Александра Головатого.