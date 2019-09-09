В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 сентября украинские силовики не нарушали перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 8 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП и гранатометов по населенным пунктам Донецкий и Калиново-Борщеватое. По данным ведомства, в результате обстрела поселка Донецкий поврежден жилой дом и хозпостройка.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru