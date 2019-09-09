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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:17 09.09.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 сентября украинские силовики не нарушали перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 8 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП и гранатометов по населенным пунктам Донецкий и Калиново-Борщеватое. По данным ведомства, в результате обстрела поселка Донецкий поврежден жилой дом и хозпостройка.
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