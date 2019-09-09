В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 сентября украинские силовики не нарушали перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 8 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.