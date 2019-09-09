Хасанскому району выделят 90 млн рублей на ликвидацию ущерба от тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Власти Приморья выделят из краевого бюджета около 90 миллионов рублей Хасанскому району – одному из наиболее пострадавших во время тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
"Всего на ликвидацию последствий стихии Хасанскому району будет направлено около 90 миллионов рублей из краевого бюджета, 60 из которых – на ремонт дорог", - приводятся в сообщении слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Уже восстановлены проезды на участке дороги Безверхово–Перевозная: транспортное сообщении восстановлено, но работы еще продолжаются. Во время тайфуна "Кроса" село Безверхово пострадало больше других.
По словам главы муниципалитета Ивана Степанова, в ближайшие дни начнется укладка водопропускной трубы диаметром три метра на одном из участков, что позволит обеспечить проход воды во время наводнений без разрушения полотна. Также будут дополнительно отсыпаны и некоторые пострадавшие участки дороги – соответствующее поручение губернатор дал директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктору Свяченовскому. Еще одно поручение касалось разработки быстрой технологии строительства мостов.
Олег Кожемяко подчеркнул, что Хасанский район получит средства на ремонт пострадавших участков. Кроме того, в следующем году за счет краевого бюджета будет отремонтирована трасса по направлению в муниципалитет и восстановлена дорога в Безверхово, ведущая к амбулатории и пляжу.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье в конце августа, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В Приморье был введен режим ЧС регионального характера. До этого Приморье накрыл тайфун "Кроса". Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.