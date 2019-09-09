Встреча глав МИД и Минобороны Франции и России пройдет в Москве

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли встретятся в понедельник со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Москве.

Согласно заявлениям Парижа, французские министры хотят обсудить в Москве урегулирование конфликта на Украине и выдвинутую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею о создании новой европейской архитектуры безопасности и перезапуск диалога с Москвой.

Французские и российские министры примут участие в 12-м заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" в Москве.

Тема Украины

За два дня до визита французских министров в российскую столицу состоялась событие, которое ряд экспертов назвали историческим, - Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных лиц. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В субботу в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Глава французского МИД в своем заявлении подчеркивал, что это событие свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога. По его словам, Франция вместе с Германией поддержат усилия РФ и Украины по достижению новых конкретных подвижек в ближайшие недели.

"Конфликт на Украине будет в центре повестки дня франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором я приму участие в понедельник в Москве вместе с главой министерства обороны", - заявил Ле Дриан.

В конце августа на конференции по итогам саммита G7 Макрон объявил о проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств в сентябре. Точная дата этой встречи пока не определена.

Архитектура безопасности

Помимо украинского кризиса, еще одной важной темой, которую хочет обсудить французская сторона, - станет инициатива, выдвинутая Макроном, о создании новой архитектуры безопасности и доверия в Европе совместно с РФ. Выступая на конференции французских послов, президент Франции в своей речи сделал большой упор на необходимость переосмысления отношений с Россией.

"Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы – глубокая стратегическая ошибка. Потому что мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах ", - отметил французский лидер.

Ле Дриан позднее подтвердил, что намерен обсудит эту тему на встрече в Москве.

Кроме того, как сообщила ранее РИА Новости посол Франции в России Сильви Берманн, на встрече также будут затронуты кризисы в Сирии, Ливии и вокруг Ирана.

Заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ назвал "хорошей новостью" предстоящее заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

"Однако и в российских, и во французских дипломатических и оборонных структурах есть противники этого формата. Кроме этого, подрывной подход Эммануэля Макрона в отношении России вызывает подозрения во французских военном и дипломатическом аппаратах, даже несмотря на то, что там существуют и сторонники свободного сближения Макрона с Москвой", - сказал РИА Новости Деланоэ.

Он предполагает, что одной из целей встречи "является выход за рамки технических обменов, которые могут сегодня существовать по ряду вопросов, и придание нового импульса франко-российскому взаимодействию по вопросам обороны и безопасности".

"Мы можем сразу исключить вопрос военно-технического сотрудничества. Еще до исхода дела вертолетоносцев "Мистраль" Москва дала понять, что больше не будет закупать военную технику "с полки" за границей. Единственной перспективой в этой области остается экспорт на третьи рынки. С другой стороны, Эммануэль Макрон, похоже, хочет предложить России диалог по новой архитектуре доверия и безопасности в Европе", - добавил эксперт.

Вместе с тем Деланоэ отметил, что он скептически настроен по отношению к реализации этой инициативы, "поскольку для Москвы привилегированным собеседником по вопросам европейской безопасности является Вашингтон, а не Париж и Брюссель".