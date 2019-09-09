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РИА Новости

Тайфун "Линлин" привел к рекордному в этом году числу отключений в Приморье

06:24 09.09.2019
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© Фото : Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"Подтопление участка улицы в результате прохождения тайфуна "Линлин"
Подтопление участка улицы в результате прохождения тайфуна Линлин
© Фото : Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
Подтопление участка улицы в результате прохождения тайфуна "Линлин"
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Прошедший в Приморье тайфун "Линлин" привел к самому большому в этом году числу отключений на электросетях, основной массе потребителей свет дали, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
Ночью 8 сентября тайфун "Линлин" принёс в Приморье дожди и штормовой ветер с порывами до 37 метров в секунду. Власти региона сообщали, что основные причины отключений света в районах – обрывы, перехлесты проводов, падение на них веток деревьев. Однако нарушение электроснабжения не повлияло на процесс голосования на выборах, отмечали в администрации края.
"На минувших выходных в сетях Приморских электрических сетей было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызванных прохождением тайфуна. Наибольшее количество нарушений электроснабжения пришлось на южные районы Приморья... Основная масса потребителей, отключенных в результате прохождения тайфуна, была переведена на резервные схемы электроснабжения", - говорится в сообщении.
Самая сложная ситуация возникла в Хасанском, Надеждинском районах и в Большом Камне. В понедельник работы на электросетях продолжаются. Бригады работают в поселке Оленевод, Смоляниново, Романовке, Большом Камне. В Партизанском районе энергетики восстанавливают проезд к ЛЭП, повреждённой разливом рек, восстанавливают смытые опоры. В остальных районах Приморья электроснабжение обеспечивается штатно.
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Как рассказал РИА Новости представитель Приморского филиала ДРСК, без света остаются ряд улиц в поселках Оленевод, Смоляниново и в городе Большой Камень. Он не уточнил число местных жителей, остающихся без электричества. К вечеру 9 сентября электроснабжение планируется восстановить везде.
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