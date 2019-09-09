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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Приморье создали сайт для увековечения памяти погибших в войну авиаторов

05:54 09.09.2019
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© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкЛетчики перед вылетом на бомбежку
Летчики перед вылетом на бомбежку
© РИА Новости / Виктор Темин
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Участники приморского поискового объединения "АвиаПоиск" запускают сайт "Взлетевшие в бессмертие" для увековечения памяти летчиков, погибших в военные и послевоенные годы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Отмечается, что сайт призван обобщить информацию обо всех дальневосточных лётчиках, не вернувшихся с боевого задания.
"На страницах сайта подготовлены разделы об установленных поисковиками памятных знаках и табличках, о многолетней полевой и документационной работе. Одним из ключевых станет раздел "Личные дела", в котором размещены алфавитные карточки на военнослужащих ВВС Красной Армии, погибших на Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны. Это направление наиболее важно для родственников авиаторов, которые до сих пор разыскивают информацию о своих дедах и прадедах", - говорится в сообщении.
Сейчас идет наполнение сайта и его техническая отладка.
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80 лет с начала Второй мировой войныДальний ВостокРоссияБезопасностьОбщество
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