В Приморье создали сайт для увековечения памяти погибших в войну авиаторов

"На страницах сайта подготовлены разделы об установленных поисковиками памятных знаках и табличках, о многолетней полевой и документационной работе. Одним из ключевых станет раздел "Личные дела", в котором размещены алфавитные карточки на военнослужащих ВВС Красной Армии, погибших на Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны. Это направление наиболее важно для родственников авиаторов, которые до сих пор разыскивают информацию о своих дедах и прадедах", - говорится в сообщении.