Почти все северокорейские суда покинули воды Приморья после тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Почти все северокорейские суда, которые укрывались от тайфуна "Линлин" у берегов Приморья, покинули российские воды, сообщил РИА Новости представитель регионального пограничного управления УФСБ РФ.

Российские пограничники 7 сентября сообщили, что сотни иностранных судов скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна "Линлин", в том числе порядка 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля за обстановкой в эти районы были направлены дополнительные силы, пограничники проводили рейдовые мероприятия, чтобы предотвратить высадку на берег иностранных рыбаков.

"Все суда ушли, одно осталось. Пока нет информации, что с ним, но оно под контролем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, пограничникам не пришлось спасать иностранных рыбаков с разбитых шхун.