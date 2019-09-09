Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T04:46Z
https://ria.ru/20190909/1558468686.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155776/66/1557766643_0:19:1280:739_1036x0_80_0_0_2107fe41319cd36e7e3ff2bdf09cae12.jpg
РИА Новости

Почти все северокорейские суда покинули воды Приморья после тайфуна

04:46 09.09.2019
483
© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике
© Фото : Марина Склярова
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Почти все северокорейские суда, которые укрывались от тайфуна "Линлин" у берегов Приморья, покинули российские воды, сообщил РИА Новости представитель регионального пограничного управления УФСБ РФ.
Российские пограничники 7 сентября сообщили, что сотни иностранных судов скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна "Линлин", в том числе порядка 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля за обстановкой в эти районы были направлены дополнительные силы, пограничники проводили рейдовые мероприятия, чтобы предотвратить высадку на берег иностранных рыбаков.
"Все суда ушли, одно осталось. Пока нет информации, что с ним, но оно под контролем", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, пограничникам не пришлось спасать иностранных рыбаков с разбитых шхун.
Ликвидация последствий тайфуна Джеби в Осаке, Япония
02:53РИА Новости
В Японии из-за тайфуна 20 раненых, около 930 тысяч жилищ остались без света
В ходе тайфуна "Кроса" в августе иностранные суда также запросили разрешение переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". С нормализацией погоды сотни северокорейских шхун ушли из российских вод. С разбитых штормом судов КНДР было снято 75 рыбаков, их отправили на родину.
500010
Обсудить 0
КНДРРоссияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники в одном из сборочных цехов ПАО Кузнецов в Самаре
ОДК закрыла потребность флота в двигателях, ранее поставлявшихся Украиной
РИА
Новости
Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Президент США Дональд Трамп
Трамп пожелал эмиру Кувейта выздоровления
Лента
новостей
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
"Единая Россия" выигрывает в семи одномандатных округах в Севастополе
Поставка зенитной ракетной системы С-400
Индия внесла аванс за С-400
Ликвидация последствий тайфуна Джеби в Осаке, Япония
В Японии из-за тайфуна 20 раненых, около 930 тысяч жилищ остались без света
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Дамаск
Под Дамаском в промзоне "Адра" наладили производство микроавтобусов
Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
Оппозиционеры в центре Сухума расходятся после призыва Квицинии
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Украинские силовики обстреляли красное Знамя Победы
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Cилы безопасности Буркина-Фасо
Число погибших при атаках боевиков в Буркина-Фасо возросло до 29 человек
Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до "цифрового" уровня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В центре Одессы произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса
19:30В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
Лента новостейМолния