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РИА Новости

Оппозиционеры в центре Сухума расходятся после призыва Квицинии

04:01 09.09.2019 (обновлено: 04:29 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Сторонники оппозиционного кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии расходятся, следуя его призыву, стянутые к ЦИК сотрудники силовых структур тоже уходят, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре. Согласно последним данным, полученным в его штабе, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%. Квициния сказал, что оспорит результаты, но взял паузу до утра.
Сторонники оппозиционера стали расходиться из штаба его партии "Амцахара", сейчас там лишь пара десятков человек.
Сотрудники силовых структур тоже разъезжаются от здания ЦИК, находящегося примерно в километре от штаба оппозиции. Несколько подразделений в камуфляже уже погрузились в автобусы и покинули площадь. Сотрудники КГБ и милиции тоже погрузились в свои легковые машины и стали разъезжаться.
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Однако вход в ЦИК по прежнему перекрыт решетками, его охраняет несколько десятков силовиков. В здании горит свет, продолжается подсчёт голосов. Движение автомобилей по улице Конфедератов у ЦИК все еще перекрыто, здесь ездят только автомобили сотрудников силовых структур.
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