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РИА Новости

Россияне ждут от новых iPhone большей емкости аккумулятора

03:45 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские пользователи ждут от новых моделей iPhone большей емкости аккумулятора и слота для второй sim-карты, показало исследование Hi-Tech Mail.ru в преддверии предполагаемой презентации новых смартфонов от Apple.
Американская корпорация Apple ранее опубликовала на своем сайте приглашение на мероприятие 10 сентября, не уточнив, чему оно будет посвящено. Западные СМИ предполагают, что компания, вероятно, представит новую модель iPhone. Apple традиционно презентует новые модели iPhone в сентябре - в 2018 и 2017 годах новинки были представлены 12 сентября.
Исследование, в рамках которого Hi-Tech Mail.ru опросил почти 18 тысяч пользователей с 30 августа по 7 сентября, показало, что большинство из них ждут от новых iPhone более мощных аккумуляторов.
"На вопрос о самых ожидаемых функциях в новых моделях более половины (64%) ответили, что ждут большую емкость аккумулятора, 49% — быструю зарядку и адаптер в комплекте, 44% — слот под две sim-карты в версии для России. Остальные мечтают о большой встроенной памяти, новых возможностях камеры, меньшем вырезе экрана и новых цветах корпуса", - рассказали РИА Новости в Hi-Tech Mail.ru по результатам исследования.
При этом большинство опрошенных не собираются покупать новые iPhone в этом году — 80% отказались от этой идеи. Треть опрошенных (30%) назвали предполагаемые цены на новинки (70 и 90 тысяч рублей) завышенными, 53% - "просто сумасшедшими", и только 7% считают такую стоимость адекватной.
Самыми удачными моделями iPhone пользователи назвали модели 5/5S (28%), 4/4S (22%) и 3G/3Gs (7%). Самыми неудачными респонденты сочли 5C (16%), 8 (10%) и 6/6S (6%).
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
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