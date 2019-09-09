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РИА Новости

Несколько сотен силовиков охраняют ЦИК Абхазии

03:14 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии в Москве
Выборы президента Абхазии в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Около двух сотен сотрудников силовых структур стянуты к зданию ЦИК Абхазии в центре Сухума, передаёт корреспондент РИА Новости.
Они охраняют здание, где продолжается подсчёт голосов избирателей во втором туре выборов президента Абхазии.
Машины милиции перекрывают подъезды к ЦИК по улице Конфедератов. На входе в здание стоят ряды сотрудников милиции и СОБР. Рядом с ними неорганизованные группы милиционеров, сотрудников КГБ и военных, они обсуждают друг с другом и с подходящими прохожими политическую ситуацию в республике.
Примерно в километре от этого места в штабе оппозиционной партии "Амцахира" собрались несколько сотен сторонников ее кандидата Алхаса Квицинии, которые ждут объявления его позиции по итогам второго тура. Ранее руководитель штаба Беслан Эшба заявил РИА Новости, что они не признают победу президента Рауля Хаджимбы.
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
Вчера, 23:42РИА Новости
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