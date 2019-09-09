Несколько сотен силовиков охраняют ЦИК Абхазии

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Около двух сотен сотрудников силовых структур стянуты к зданию ЦИК Абхазии в центре Сухума, передаёт корреспондент РИА Новости.

Они охраняют здание, где продолжается подсчёт голосов избирателей во втором туре выборов президента Абхазии.

Машины милиции перекрывают подъезды к ЦИК по улице Конфедератов. На входе в здание стоят ряды сотрудников милиции и СОБР. Рядом с ними неорганизованные группы милиционеров, сотрудников КГБ и военных, они обсуждают друг с другом и с подходящими прохожими политическую ситуацию в республике.