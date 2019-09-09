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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

03:07 09.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась на три гектара, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 14 лесных пожаров на площади 438 гектаров.
"На 00.00 мск 9.09.2019 на территории Российской Федерации действовали 19 лесных пожаров на площади 441 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы десять лесных пожаров на 10 гектарах.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Иркутской области - два пожара на землях лесного фонда на площади 208 гектаров. На втором месте по площади - Якутия, где активно тушат один пожар на 120 гектарах. Кроме того, девять пожаров фиксируется в Забайкальском крае на площади 108 гектаров.
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Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
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