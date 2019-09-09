Катарские орнитологи готовы обучить соколов отпугивать чаек в аэропортах РФ

ДОХА, 9 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катарские орнитологи готовы помочь России в подготовке сокольничих для работы в аэропортах, чтобы отпугивать птиц, сообщил РИА Новости научный сотрудник Катарской ассоциации "Аль-Ганнас" по сохранению соколов и традиционных видов охоты Фарук аль-Аджли.

После инцидента с самолетом А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который в августе совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области после столкновения со стаей чаек, тема борьбы с птицами в аэропортах стала очень актуальной.

"Соколиная охота - это не только развлечение, дань традициям, но и хороший способ регуляции экосистемы, хищные птицы также отлично служат в аэропортах для отпугивания других птиц. Мы готовы обсуждать это с российскими представителями и предложить им помощь в подготовке сокольничих, чтобы использовать их в аэропортах. Многие страны выделяют средства из бюджета на содержание сокольничих и соколов в районе аэропортов", - сказал аль-Аджли.

По его словам, другие птицы боятся соколов на уровне инстинкта, и, когда они видят хищника в районе аэропорта, они понимают, что нужно сторониться этого места, что действует значительно эффективнее любых других методов.

Кроме того, ассоциация "Аль-Ганнас" планирует обучить российских ветеринаров новейшим методам лечения соколов. "Наша главная задача - помогать сохранению любых видов соколов в мире, и мы сотрудничаем со всеми, кто занимаются этим. Мы располагаем в Катаре великолепными госпиталями, где лечат и делают операции только соколам. Мы проводим конференции с участием соколиных ветеринаров со всего мира, вскоре пройдет третья такая конференция, за наш счет повышаем квалификацию ветеринаров для лечения соколов", - рассказал аль-Аджли.