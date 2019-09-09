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РИА Новости

Несколько сотен жителей Сухума ожидают у здания ЦИК результатов выборов

01:10 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Несколько сотен жителей Сухума собрались у здания ЦИК Абхазии в центре города в ожидании объявления результатов выборов президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее действующий президент Абхазии Хаджимба вышел к сторонникам в Сухуме, объявил о своей победе во втором туре выборов и поблагодарил за поддержку. Согласно последним данным, полученным в штабе Хаджимбы, он набрал 49,4%, а его оппонент Алхас Квициния - 47,52%. Квициния в свою очередь заявил РИА Новости, что не признает победу Хаджимбы на выборах и продолжает подсчет голосов. Позже он тоже вышел к сторонникам, собравшимся у его центрального штаба в Сухуме, и пообещал через пару часов огласить свое решение по итогам второго тура выборов главы государства.
Как передает корреспондент РИА Новости, движение автомобилей по улице Конфедератов мимо ЦИК перекрыто милицией, однако пешеходов пропускают. В результате у здания собралось несколько сотен мужчин в ожидании результатов выборов.
Также здесь находится большое количество милиционеров и бойцов СОБР. Часть из них оцепили вход в ЦИК, остальные мирно общаются с собравшимися - среди них много их знакомых и даже родственников. Обстановка в целом спокойная.
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Пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа ранее заявила, что подсчет голосов еще идет, обстановка у ЦИК спокойная. "Какие-либо данные от ЦИК будут озвучены только в понедельник на пресс-конференции. Причем это будут предварительные данные", - пояснила она.
Представитель ЦИК также подчеркнула, что ЦИК пока не может подтвердить или опровергнуть заявления Хаджимбы. "Никаких данных пока у нас нет, подсчет продолжается", - подчеркнула Лабахуа.
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