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РИА Новости

Квициния пообещал вскоре дать решение по итогам выборов президента Абхазии

01:04 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии оппозиционер Алхас Квициния вышел к сторонникам, собравшимся у его центрального штаба в Сухуме, и пообещал через пару часов огласить свое решение по итогам второго тура выборов главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Абхазии Хаджимба вышел к сторонникам в Сухуме, объявил о своей победе и поблагодарил за поддержку. Согласно последним данным, полученным в штабе Хаджимбы он набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%. Квициния заявил РИА Новости, что не признает победу Хаджимбы на выборах и продолжает подсчет голосов.
"Я вас прошу, надо там час-два с бумагами сидеть, поэтому подсчитаем, посмотрим, потом мы свое решение вам скажем обязательно", - сказал теперь оппозиционер.
У его штаба собрались сотни сторонников.
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Алхас КвицинияАбхазияВ мире
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