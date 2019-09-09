Квициния пообещал вскоре дать решение по итогам выборов президента Абхазии

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии оппозиционер Алхас Квициния вышел к сторонникам, собравшимся у его центрального штаба в Сухуме, и пообещал через пару часов огласить свое решение по итогам второго тура выборов главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее президент Абхазии Хаджимба вышел к сторонникам в Сухуме, объявил о своей победе и поблагодарил за поддержку. Согласно последним данным, полученным в штабе Хаджимбы он набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%. Квициния заявил РИА Новости, что не признает победу Хаджимбы на выборах и продолжает подсчет голосов.