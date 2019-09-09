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РИА Новости
Культура

Анджелина Джоли тренируется для роли в фильме Marvel

05:58 09.09.2019
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© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАмериканская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Анджелина Джоли присоединилась к своим 11-летним близнецам - сыну Ноксу и дочери Вивьен - на занятиях по боевым искусствам, чтобы лучше подготовиться к роли Тены в фильме кинокомпании Marvel "Вечные", сообщает The List.

"Нокс ходит в кружок, где изучает оружие, а Вив занимается каратэ. Я провела с ними все уроки, - рассказала актриса. - Было весело ходить с ними в спортзал. Плюс, сейчас мне приходится много тренироваться для Тены. Она такая позитивная и активная".

Джоли добавила, что рада стать частью киновселенной Marvel, объяснив это тем, что в проектах студии много "разнообразия", и что ей давно хотелось вернуться в боевик.
Актриса также рассказала, что для нее нет ничего лучше реакции детей, которые "возвращают ее с небес на землю", когда она слишком входит в образ.
Супергеройский боевик "Вечные" должен выйти в ноябре 2020 года.
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