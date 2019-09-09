Анджелина Джоли тренируется для роли в фильме Marvel

"Нокс ходит в кружок, где изучает оружие, а Вив занимается каратэ. Я провела с ними все уроки, - рассказала актриса. - Было весело ходить с ними в спортзал. Плюс, сейчас мне приходится много тренироваться для Тены. Она такая позитивная и активная".