Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T17:04Z
https://ria.ru/20190909/1558452916.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155777/23/1557772396_0:198:2802:1774_1036x0_80_0_0_c160521a70c31d3cc817d70075e7abd3.jpg
РИА Новости
Культура

Видео с Крисом Эвансом и щенком растрогало пользователей Сети

00:16 09.09.2019
225
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Крис Эванс
Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Видео с американским актером Крисом Эвансом, на котором он играет с щенком на кинофестивале в Торонто, умилило поклонников знаменитости, сообщает EW.

"Он хватает меня!" - засмеялся Эванс, когда взял щенка на руки.

Он посетил фотобудку издания Entertainment Weekly в субботу, когда представлял детективный фильм с элементами черной комедии "Достать ножи", в котором также снялся Дэниел Крэйг.
Эванс стал единственным, кто пошел в "щенячий зал". Все-таки актер - заядлый собачник.
"Еще одна причина любить этого парня", "как же это мило", "с каждым днем люблю его все больше", - прокомментировали видео поклонники.
Хейли Этвелл в роли агента Картер в фильме Первый мститель
7 сентября, 15:38Культура
Подруга Капитана Америки снимется с Томом Крузом в "Миссия невыполнима"
200001
КультураКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесКрис ЭвансТоронто
Рекомендуем
Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда фильме 007: Координаты Скайфолл
Джеймс Бонд в кедах с черепами: Крэйг доказал, что не боится экспериментов
РИА
Новости
Американская актриса Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Канадском Торонто
С пачкой денег и каре под Бузову: Дженнифер Лопес удивила необычным образом
Американская актриса Анджелина Джоли
Анджелина Джоли тренируется для роли в фильме Marvel
Американский актер Джейден Мартелл
Джейден Мартелл из "Оно" снова потеряет брата в фильме "Туннели"
Лента
новостей
Британская актриса Софи Тернер
Софи Тернер призналась, что хочет сыграть Джеймса Бонда
Кадр из фильма Матрица
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2"
Пассажиры в самолете
В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
Кадр из фильма Прекрасный день по соседству
На фестивале в Торонто высоко оценили фильм с Томом Хэнксом в главной роли
Дэвид и Виктория Бекхэм на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне
Бекхэм признался, что не любил одежду, которую заставляла носить его жена
Кадры из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
Джоан Роулинг заинтриговала поклонников возвращением Гарри Поттера
Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Кристен Стюарт получит премию кинофестиваля в Цюрихе
Кадр из фильма Морщинистый клоун (Wrinkles the Clown)
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время презентации своей книги PRO лицо на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
Звезды прошли по прощальной красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:36Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
19:31В центре Одессы произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса
19:30В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
Лента новостейМолния