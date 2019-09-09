Видео с Крисом Эвансом и щенком растрогало пользователей Сети

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Видео с американским актером Крисом Эвансом, на котором он играет с щенком на кинофестивале в Торонто, умилило поклонников знаменитости, сообщает EW.
"Он хватает меня!" - засмеялся Эванс, когда взял щенка на руки.
Он посетил фотобудку издания Entertainment Weekly в субботу, когда представлял детективный фильм с элементами черной комедии "Достать ножи", в котором также снялся Дэниел Крэйг.
Эванс стал единственным, кто пошел в "щенячий зал". Все-таки актер - заядлый собачник.
"Еще одна причина любить этого парня", "как же это мило", "с каждым днем люблю его все больше", - прокомментировали видео поклонники.