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РИА Новости

Пресс-конференция руководителя портала РИА Новости Украина" К. Вышинского

09:13 09.09.2019
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9 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла ВЫШИНСКОГО.
Также в пресс-конференции примет участие — генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ.
28 августа наш коллега, Кирилл Вышинский, был освобожден из-под стражи. Более 400 дней журналист провел за решеткой за выполнение профессионального долга.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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