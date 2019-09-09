Пресс-конференция руководителя портала РИА Новости Украина" К. Вышинского

Также в пресс-конференции примет участие — генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ.
28 августа наш коллега, Кирилл Вышинский, был освобожден из-под стражи. Более 400 дней журналист провел за решеткой за выполнение профессионального долга.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/