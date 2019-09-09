"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Виктория Дубовская. Полиция, волонтеры и жители Ленобласти почти два месяца искали 49-летнюю Бэлу Воронину, пропавшую в начале июля. У оперативников практически не было зацепок, однако помогли подозреваемые по другому уголовному делу: общаясь со следователем, они неожиданно рассказали об убийстве. В том, что произошло, разбиралось РИА Новости.

Познакомились в соцсетях

Вечером 2 июля Бэла Воронина вышла из салона красоты на Шуваловском проспекте в городе Мурино, где работала мастером по маникюру, и уехала на личном BMW. Больше ее не видели.

Хотя Бэла Сергеевна жила одна, родственники быстро обнаружили ее исчезновение. Первым забил тревогу сын — не смог дозвониться до матери. Дома ее не было. Исчезла и машина со стоянки.

Ориентировка, опубликованная в соцсетях Ориентировка, опубликованная в соцсетях

На очередную рабочую смену Бэла Сергеевна не вышла. Сын обратился в полицию. Оперативники выяснили, что в тот вечер пропавшая собиралась на свидание. О новом ухажере было известно мало: по словам коллег, Бэла познакомилась с ним в интернете, 2 июля они должны были впервые встретиться.

Попытки найти автомобиль или хотя бы частично восстановить его маршрут ничего не дали. Все, чем располагала полиция, — видео с камеры наружного наблюдения, где Бэла садится за руль и уезжает. Следователи отрабатывали самые разные версии — вплоть до мести.

Друзья и коллеги знали Бэлу как доброго и спокойного человека, никаких врагов у нее не было. В салоне красоты ее охарактеризовали самым положительным образом: к обязанностям относилась ответственно, никогда не опаздывала, клиенты всегда были довольны.

Меньше чем через месяц в Мурино пропал 33-летний Ринат Канбеков — отправился на велосипедную прогулку и не вернулся. В соцсетях проводили параллели, строили различные теории. Обеспокоенные местные жители решили организовать собственные поиски.

Город Мурино находится на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Хотя станция метро там открылась еще в конце 70-х, активная застройка началась только около десяти лет назад и продолжается до сих пор. В итоге так называемые человейники перемежаются заброшенными или действующими стройками. Именно на них в первую очередь сосредоточились поисковики.

Местные также несколько раз обошли окрестности и потенциально опасные объекты, однако ничего не обнаружили. Как выяснилось позднее, исчезновения Бэлы и Рината никак не связаны.

Зарезал и закопал

Пока в Мурино прочесывали местность, на стол сотрудникам уголовного розыска легло еще одно уголовное дело, на первый взгляд, не имеющее отношения к исчезновениям.

По версии следствия, 30 августа двое ограбили и изнасиловали 20-летнюю девушку. Жертва была знакома с преступниками и сама пустила их в квартиру на Гражданском проспекте.

Вскоре подозреваемых задержали. На допросе они не только признались в ограблении и изнасиловании, но и проговорились об убийстве Бэлы Ворониной.

Один из задержанных, 37-летний Роман, подтвердил, что познакомился с Бэлой в социальных сетях. Встретиться договорились на съемной квартире. Там между ними завязалась ссора. Что конкретно произошло, неизвестно, но, по версии следствия, в ходе конфликта Роман вытащил нож и перерезал Бэле горло.

После этого он попросил своего знакомого Ислама помочь избавиться от трупа. Тело засунули в чемодан, вынесли из квартиры и через несколько дней закопали в лесу. Кадры следственного эксперимента показал телеканал РЕН ТВ. Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность и к другим преступлениям.

Старые приемы

СК не раскрывает детали, однако это не первый случай, когда подозреваемый признается на допросе в совсем других преступлениях. Так, в октябре прошлого года в Москве полицейские задержали уроженца Приднестровья за кражу велосипеда, а он "заодно" рассказал о семи убийствах.

Как выяснилось, "велосипедный вор" убил шесть женщин в Тирасполе и молодого человека в районе станции Москва-Товарная.