Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T08:07Z
https://ria.ru/20190909/1558406732.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155840/68/1558406876_0:142:620:491_1036x0_80_0_0_f6496a4832ab17e13e873c228c86a5ab.jpg
РИА Новости

"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве

08:00 09.09.2019 (обновлено: 08:07 09.09.2019)
31835
© Фото : Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Погибшая Бэла Воронина
Погибшая Бэла Воронина
© Фото : Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Виктория Дубовская. Полиция, волонтеры и жители Ленобласти почти два месяца искали 49-летнюю Бэлу Воронину, пропавшую в начале июля. У оперативников практически не было зацепок, однако помогли подозреваемые по другому уголовному делу: общаясь со следователем, они неожиданно рассказали об убийстве. В том, что произошло, разбиралось РИА Новости.

Познакомились в соцсетях

Вечером 2 июля Бэла Воронина вышла из салона красоты на Шуваловском проспекте в городе Мурино, где работала мастером по маникюру, и уехала на личном BMW. Больше ее не видели.
Хотя Бэла Сергеевна жила одна, родственники быстро обнаружили ее исчезновение. Первым забил тревогу сын — не смог дозвониться до матери. Дома ее не было. Исчезла и машина со стоянки.
Ориентировка, опубликованная в соцсетях
Ориентировка, опубликованная в соцсетях
Ориентировка, опубликованная в соцсетях
На очередную рабочую смену Бэла Сергеевна не вышла. Сын обратился в полицию. Оперативники выяснили, что в тот вечер пропавшая собиралась на свидание. О новом ухажере было известно мало: по словам коллег, Бэла познакомилась с ним в интернете, 2 июля они должны были впервые встретиться.
Попытки найти автомобиль или хотя бы частично восстановить его маршрут ничего не дали. Все, чем располагала полиция, — видео с камеры наружного наблюдения, где Бэла садится за руль и уезжает. Следователи отрабатывали самые разные версии — вплоть до мести.
Друзья и коллеги знали Бэлу как доброго и спокойного человека, никаких врагов у нее не было. В салоне красоты ее охарактеризовали самым положительным образом: к обязанностям относилась ответственно, никогда не опаздывала, клиенты всегда были довольны.
Меньше чем через месяц в Мурино пропал 33-летний Ринат Канбеков — отправился на велосипедную прогулку и не вернулся. В соцсетях проводили параллели, строили различные теории. Обеспокоенные местные жители решили организовать собственные поиски.
Город Мурино находится на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Хотя станция метро там открылась еще в конце 70-х, активная застройка началась только около десяти лет назад и продолжается до сих пор. В итоге так называемые человейники перемежаются заброшенными или действующими стройками. Именно на них в первую очередь сосредоточились поисковики.
Местные также несколько раз обошли окрестности и потенциально опасные объекты, однако ничего не обнаружили. Как выяснилось позднее, исчезновения Бэлы и Рината никак не связаны.

Зарезал и закопал

Пока в Мурино прочесывали местность, на стол сотрудникам уголовного розыска легло еще одно уголовное дело, на первый взгляд, не имеющее отношения к исчезновениям.
По версии следствия, 30 августа двое ограбили и изнасиловали 20-летнюю девушку. Жертва была знакома с преступниками и сама пустила их в квартиру на Гражданском проспекте.
Вскоре подозреваемых задержали. На допросе они не только признались в ограблении и изнасиловании, но и проговорились об убийстве Бэлы Ворониной.
Один из задержанных, 37-летний Роман, подтвердил, что познакомился с Бэлой в социальных сетях. Встретиться договорились на съемной квартире. Там между ними завязалась ссора. Что конкретно произошло, неизвестно, но, по версии следствия, в ходе конфликта Роман вытащил нож и перерезал Бэле горло.
После этого он попросил своего знакомого Ислама помочь избавиться от трупа. Тело засунули в чемодан, вынесли из квартиры и через несколько дней закопали в лесу. Кадры следственного эксперимента показал телеканал РЕН ТВ. Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность и к другим преступлениям.

Старые приемы

СК не раскрывает детали, однако это не первый случай, когда подозреваемый признается на допросе в совсем других преступлениях. Так, в октябре прошлого года в Москве полицейские задержали уроженца Приднестровья за кражу велосипеда, а он "заодно" рассказал о семи убийствах.
Сотрудники правоохранительных органов проходят добровольную проверку с использованием полиграфа
17 апреля, 08:00РИА Новости
"Приемы старые, но работают": как следователи выявляют подозреваемых-лжецов
Как выяснилось, "велосипедный вор" убил шесть женщин в Тирасполе и молодого человека в районе станции Москва-Товарная.
Однако, уточняют эксперты, не стоит списывать такие признания на случайность: по словам ветеранов розыска, преступники редко проговариваются сами, чаще всего это результат тонкой психологической работы опытного следователя, в распоряжении которого есть целый набор профессиональных хитростей.
2451119339021
Обсудить 4
Происшествия
Популярные комментарии
Навального бы допросили с такими хитростями. Наверняка у него в багаже не только кировский лес и рив гош.
9 сентября, 09:33
MYMake Yellowstone Great again!
3040025
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Лента новостейМолния