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РИА Новости
Единый день голосования

Биография Алексея Текслера

09:25 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске.
В 1995 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".
С 1990 по 2007 год Алексей Текслер занимал различные должности в АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина" и ОАО "ГМК "Норильский никель", прошел трудовой путь от специалиста до генерального директора ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", дочернего общества ОАО "ГМК "Норильский никель".
В 2008-2009 годах был главой администрации Норильска.
С 2011 года работал управляющим директором – руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО "Полюс".
В 2013 году был назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации.
С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ.
19 марта 2019 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2017).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).
Имеет почетное звание "Почетный энергетик" (2017).
Алексей Текслер женат, у него есть сын.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 10,8 миллиона рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года Алексей Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области, набрав 69,31% голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Единый день голосованияЧелябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскСправки
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