Биография Алексея Текслера

В 1995 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".

С 1990 по 2007 год Алексей Текслер занимал различные должности в АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина" и ОАО "ГМК "Норильский никель", прошел трудовой путь от специалиста до генерального директора ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", дочернего общества ОАО "ГМК "Норильский никель".

В 2008-2009 годах был главой администрации Норильска.

С 2011 года работал управляющим директором – руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО "Полюс".

В 2013 году был назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации.

С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса ( 2017 ).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).

Имеет почетное звание "Почетный энергетик" (2017).

Алексей Текслер женат, у него есть сын.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года Алексей Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области, набрав 69,31% голосов.